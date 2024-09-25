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Güncel

Muşlu ailelerin DEM Parti önünde 'evlat nöbeti' devam ediyor: Asker ve polisin ölmesini istemiyoruz

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Muşlu ailelerin DEM Parti önünde 'evlat nöbeti' devam ediyor: Asker ve polisin ölmesini istemiyoruz
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Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"LANET OLSUN ONLARA"

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, 12 yıl önce kaçırılan çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istediğini belirtti.

Eyleme kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Teker, "Buradan gitmeyeceğim ve onlardan korkmuyorum. Lanet olsun onlara. Biz asker ve polisin ölmesini istemiyoruz. Asker de polis de benim oğlumdur, kardeşimdir, akrabamdır." dedi.

"BUNLAR TÜRK-KÜRT DAVASI DEĞİL"

Şahinaz Özcan ise oğlundan uzun zamandır haber alamadığını dile getirdi.

Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyleyen Özcan, "Bunlar Türk-Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Kaç yıldır anneler acı çekiyor. Bize de yazık. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol." diye konuştu.

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