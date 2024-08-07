Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

OĞLUNU DEM PARTİ VE PKK'DAN İSTEDİ

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını, PKK ve DEM Parti'den oğlunu istediğini söyledi.

"EVLATLARIMIZIN PEŞİNDEYİZ"

Oğluna teslim olması için çağrı yapan Koçhan, "Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Eylemimize kararlılıkla devam ediyoruz. Çocuğum gelse de gelmese de eylemi sürdüreceğim. Evlatlarımızın peşindeyiz." dedi.

"DEM PARTİ VE PKK ÇOCUKLARI DAĞA GÖTÜRÜYOR"

Şahinaz Özcan ise "DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. DEM Parti ve PKK kandırdıkları çocukları dağa götürüyor. Çocuklarımıza kavuşana kadar sesimizi duyuracağız." ifadesini kullandı.