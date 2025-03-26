Muşlu ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'in Bursa'da kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 9 yıldır oğlundan haber alamadıklarını belirten Koçhan, "Her bayrama boynumuz bükük giriyoruz ve bir yanımız boş geçiyor. DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum, Ersin, sesimi duyuyorsan çık gel. Artık yeter. Bu işin sonu yok. Gelin devletimize teslim olun çünkü başka gidecek yeriniz yok. Neredeysen bekliyorum." diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğluna seslenerek teslim olmasını istedi.

Oğlunun aklından çıkmadığını anlatan Yıldız, "Neden böyle yapıyorsun. Sen küçük değilsin. Geri gel. Devletimiz arkamızdadır. Orada sizi kandırıyorlar. Devlet size bir şey yapmaz. Gel teslim ol." dedi.