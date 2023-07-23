Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki değişim kavgası CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye de sıçardı. CHP, Halk TV ile olan anlaşmasını feshetti. Açık bir şekilde CHP'nin fonladığı Halk TV'nin resmi anlaşması da kamuoyunun gözleri önüne serilmiş oldu. Değişim rüzgârına kapılan Halk TV ödemelerden mahrum kaldı.

CHP, HALK TV SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

CHP'nin Ankara 54. Noterliği'ne gönderdiği belge ile sözleşme tek taraflı olarak feshedildi.

Medyada büyük yankı yandıran bu adımdan sonra Halk TV'de sesler yükselmeye başladı.

CHP'YE İSYAN ETTİ

Halk TV'de ilk etkilenen program, Serhan Asker'in sunduğu gündüz kuşağı Görkemli Hatıralar Programı oldu.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatı ile planlanan yerde program yapamayan Asker, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü...

Eren Erdem'i hedef alan Seyhan Asker, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini söyledi.