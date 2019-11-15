Müslüm Gürses'in annesi kim? Müslüm Gürses'in kardeşleri kim? Müslüm Gürses'in hayat hikayesi sizlerle

Tv8 ekranlarında saat 20:00'da izleyicileri ile buluşacak olan Müslüm filmi heyecanlı sahnelere tanık olacak. İzleyenlerini ekrana kilitleyecek olan film Müslüm Gürses'in hayatını konu ediniyor. Müzik dünyasına ilk adımı da Çukurova'da henüz çocuk yaştayken attı ve Türkiye'nin Müslüm Baba'sı oldu. Müslüm Gürses 2013 yılında geçirdiği by-pass ameliyatının ardından 3 Mart 2013'te hayata gözlerini yumarak, hayranlarını "babasız" bıraktı. 2018 yılında hayatı film yapıldı ve "Müslüm" ismiyle beyaz perdede izleyici ile buluştu. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in annesi, babası ve kardeşleri ile olan bölümler çok konuşuldu. Müslüm Gürses'in annesi kim? Müslüm Gürses'in kardeşleri kim? tüm bu soruları sizler için yanıtladık. Müslüm Gürses'in hayat hikayesi sizlerle...

MÜSLÜM GÜRSES'İN ANNESİ KİM? MÜSLÜM GÜRSES'İN KARDEŞLERİ KİM?

Gerçek adı Müslüm Akbaş‘tır. Müslüm Gürse 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde doğdu. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş‘tır. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki kardeşi olan Gürses’in babası çiftçilikle uğraşıyordu ve bağlama çalıyordu. Çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa’da geçti. 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti. Burada terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etmeyen Gürses; 14 yaşındayken Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT HİKAYESİ SİZLERLE

Müslüm Akbaş (Müslüm Gürses),7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Akbaş'ın bağlama çalması ve türkü söylemesi kendisini müziğe iten faktörlerden biridir. Ailesinin ekonomik nedenlerinden dolayı Şanlıurfa'dan Adana'ya taşınmak zorunda kalan Müslüm Gürses, Adana'da küçük yaşlarda çay bahçelerinde şarkı söyleyerek para kazanmaya çalıştı. Ayrı olarak halk evlerinde çalıştı, terzi çıraklığı ve kunduracılık gibi meslekler öğrendi.

İlkokulda okurken, çalıştığı çay bahçesinde düzenlenen şarkı yarışmasında birinci oldu ve sesiyle küçük yaşlarda dikkat çekmeye başladı.

1967 yılında TRT Adana Çukurova Radyosu'nda her hafta Cumartesi günleri canlı yayında türküler söyleyerek adını duyurmaya başladı ve soyadını Gürses olarak kullandı.

1968'de ilk 45'liklerini çıkarmaya başlayan Müslüm Gürses, Emmioğlu/Ovada Taşa Basma plağıyla adını duyurdu. Yavaş yavaş tanınmaya başlayan Müslüm Gürses, İstanbul'a geldi ve 2 adet 45'lik plak çıkardı.

1969'da yine İstanbul'da çıkış parçası Sevda Yüklü Kervanlar'ı içeren 45'lik plağı çıktı. Çıkardığı bu plak tam 300 bin adet satıldı ve rekor kırdı.

Müslüm Gürses, askerlik görevini yaptı ve toplamda 34 plak çıkararak şöhret oldu.

1990'lı yıllarda arabesk parçalarıyla birçok kitlenin dikkatini çekti ve arabesk şarkıların kralı haline gelen Müslüm Gürses'i dinleyici kitlesi Müslüm Baba olarak tanıdı ve tüm Türkiye'de Müslüm Gürses artık Müslüm Baba olarak anılmaya başlandı.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de olduğu by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 ay boyunca mücadele verdi fakat 3 Mart 2013'te yoğun bakımda hayatını kaybetti.