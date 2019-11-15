Müslüm Gürses'in babası kimdir? Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? İşte hayat hikayesi

Müslüm Gürses'in babası kimdir? Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? sorularının yanıtları tüm Müslüm filmi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Müslüm filmi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Müslüm filminde; Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş, kardeşi Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş ile ilgili kesitler de yer alıyor. Milliyet’in haberine göre yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü. Müslüm Gürses'in babası ve hayat hikayesine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI MEHMET AKBAŞ KİMDİR?

Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş. Müslüm Gürses’in prostat kanseri sebebi ile tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.

Milliyet’in haberine göre yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü.

Bu olayın ardından Gürses, babasına tamamen küstü ve cezaevinde ziyaretine gitmediği babasını daha sonra tahliye olduktan sonra bir kez bile görmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Urfa'ya dönen baba Akbaş, yeniden evlenip çay ocağında çalışmaya başladı. Gürses'in görüşmese de zaman zaman maddi olarak yardımda bulunduğu babası 2007 yılında yaptığı bir röportajda, "Benim çoluğum çocuğum yok. Müslüm Gürsesmiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim oğlummuş. Bir gün gelip Mehmet Akbaş diye çağıran oldu mu kapıda?" diyerek sitem etti.

MÜSLÜM GÜRSES’İN KARDEŞLERİ

2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi Zeyno Akbaş babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürüldüğü iddia ediliyor.

İDDİA YALANLANDI!

Hürriyet’in haberine göre arabesk müziğinin önde gelen isimlerinde Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş’ın, Adana’da, eşi Emine’yi evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo’yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969’da Mehmet Akbaş, Hatay’ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet’i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet’i eve götürmek istedi. Bu sırada Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, Emine Demirdöver’i çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye götürülen Demirdöver, kurtarılamadı.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses ya da ünlü olmadan önceki ismi ile Müslüm Akbaş, 7 Mayıs 1953 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Kerpiç bir evde doğan Gürses’'in babası rençber, annesi ise bir köylü kadınıydı. Ünlü sanatçı 3 yaşındayken ailesi maddi sebeplerden dolayı Adana'ya göç etti. Daha çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlamış ve bağlama çalmayı öğrenmişti. Şarkıcılığa 13 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Böylece hem ailesine maddi olarak destek oldu, hem de sevdiği işi yapmaya başladı. Muhterem Nur ile evlendi ve mutlu bir evlilik hayatı yaşadı. Usta sanatçı bir çok başarılı albüm çalışması ile milyonlarca hayranı ile gönül bağı kurdu. 3 Mart 2013 yılında hayat gözlerini yumdu.