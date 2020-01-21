21.01.2020 15:46 - Güncelleme: 21.01.2020 15:46

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Müslüm Gürses'in babası ne zaman öldü? gibi soruların yanıtları tüm Müslüm filmi izleyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslüm filminde; Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş, kardeşi Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş ile ilgili kesitler de yer alıyor. Müslüm Gürses’in prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti. Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI MEHMET AKBAŞ KİMDİR?

Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş’tır. Müslüm Gürses’in prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.

Milliyet’in haberine göre yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü.

Bu olayın ardından Gürses, babasına tamamen küstü ve cezaevinde ziyaretine gitmediği babasını daha sonra tahliye olduktan sonra bir kez bile görmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Urfa'ya dönen baba Akbaş, yeniden evlenip çay ocağında çalışmaya başladı. Gürses'in görüşmese de zaman zaman maddi olarak yardımda bulunduğu babası 2007 yılında yaptığı bir röportajda, "Benim çoluğum çocuğum yok. Müslüm Gürsesmiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim oğlummuş. Bir gün gelip Mehmet Akbaş diye çağıran oldu mu kapıda?" diyerek sitem etti.

MÜSLÜM GÜRSES’İN KARDEŞLERİ

2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi Zeyno Akbaş babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürüldüğü iddia ediliyor.

İDDİA YALANLANDI!

Hürriyet’in haberine göre arabesk müziğinin önde gelen isimlerinde Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş’ın, Adana’da, eşi Emine’yi evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo’yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969’da Mehmet Akbaş, Hatay’ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet’i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet’i eve götürmek istedi. Bu sırada Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, Emine Demirdöver’i çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye götürülen Demirdöver, kurtarılamadı.

MÜSLÜM GÜRSES NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan ve kendine has tarzı ile milyonların sevgisinin kazanan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 yılında aramızdan ayrıldı. Vefatı ile sevenlerini yasa boğan sanatçının acısı, yüreklerin en derininde yaşanıyor. Zirveye taht kurmuş, milyonlarca kişi tarafından sevilen ve albümleri milyonlar satan bir sanatçı olmasına rağmen mütevazi ve mahcup tavırları olan usta sanatçı, aradan yıllar geçse de unutulmuyor.

MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI NE ZAMAN ÖLDÜ?

Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş’tır. Müslüm Gürses’in prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.