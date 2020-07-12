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Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan ''Ayasofya'' açıklaması: ''Tarihi bir adım''

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını hakkın gerçek sahiplerine teslim edilmesi olarak yorumlayan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), söz konusu kararı 'tarihi bir adım' olarak niteledi.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 23:26 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 23:26
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İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, "Danıştayın, Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir." ifadesini kullandı.

"Tarihi bir adım" şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Fehmi, açıklamasında ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların gasp edilen tüm haklarını geri alabilmesi duasında bulundu.

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