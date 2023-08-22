İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,222
  • EURO
    29,5438
  • ALTIN
    1656.97
  • BIST100
    7811.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müslüman olan Ukraynalı müzisyen ''Hürrem Sultan'' ismini aldı
Güncel

Müslüman olan Ukraynalı müzisyen ''Hürrem Sultan'' ismini aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Ukraynalı saksafon sanatçısı Vikaetta Liepikvilt Özmut Müslüman olarak 'Hürrem Sultan' ismini aldı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 17:40 - Güncelleme:
Müslüman olan Ukraynalı müzisyen ''Hürrem Sultan'' ismini aldı
ABONE OL

Manavgat Müftülüğünde İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida töreninde Ukrayna vatandaşı 28 yaşındaki Vikaetta, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Eroğlu, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Müslüman olduktan sonra Hürrem Sultan ismini alan Vikaetta'yı tebrik eden Müftü Eroğlu, "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Rusça mealli Kur'an-ı Kerim ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.

Merasimde Vikaetta Liepikvilt Özmut'un eşi Okan Özmut da hazır bulundu.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Vikaetta Liepikvilt Özmut, eşi Okan Özmut ile Kıbrıs'ta tatilde tanıştıklarını ve geçen yıl Gaziantep'te evlendiklerini belirterek, "Çocukluğumdan beri Türk kültürüne ilgi duyuyordum. Türk kültürünü çok seviyorum. İslam dinine de ilgim vardı. Eşim sayesinde daha yakından tanıma fırsatım oldu. Bugün de buraya gelerek Müslüman oldum. Ukraynalı olan Hürrem Sultan'ın ismini almak istedim." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.