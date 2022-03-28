İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2022 Pazartesi / 25 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8324
  • EURO
    16,2877
  • ALTIN
    923.422
  • BIST100
    2172.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müslüman olup Meryem adını aldı: Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum
Güncel

Müslüman olup Meryem adını aldı: Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum

Adana'da, İslamiyet'ten etkilenen Bulgar kadın doktor Yankova Stoyanka Georgieva, Müslüman olarak 'Meryem' adını aldı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:03
ABONE OL

Çukurova İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 46 yaşındaki Bulgar doktor, müftülüğe yaptığı başvuruda, İslamiyet'ten etkilendiğini ve Müslüman olmak istediğini aktardı.

Bunun üzerinde müftülük tarafından ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Georgieva, şehadet getirerek "Meryem" ismini aldı.

Törenin ardından Georgieva'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Georgieva, "Elhamdülillah, Müslüman oldum. Çok sevinçliyim. Teşekkür ederim. Müslüman olmak için İslamiyet'i çok araştırdım. Allah'ın bir olduğuna inandım. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

  • İslamiyet
  • bulgar
  • müslüman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.