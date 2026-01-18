Müslümanlar kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdi

Medine'deki Mikat Mescidi'nde ihrama giren inananlar, daha sonra otobüslerle Mekke'ye hareket etti.

Müslümanlar burada Kabe'yi tavaf edip daha sonra da tavaf namazı kıldı.

Tavafını tamamladıktan sonra Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapan Müslümanlar, namazlarını kılıp saçlarını kestirerek umre ibadetini yerine getirdi.

Umre ibadeti kapsamında dün Medine'de Kuba Mescidi ve Mescid-i Kıbleteyn'de namaz kılan Müslümanlar, İslam tarihinde büyük öneme sahip Uhud Dağı, Uhud Şehitliği, Okçular Tepesi'ne ziyarette bulunmuştu.