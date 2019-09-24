'Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var' dedi, Türkiye'yi işaret etti Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri ve New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj,'Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye’den geleceğine dair hislerim var.' dedi.