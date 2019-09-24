'Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var' dedi, Türkiye'yi işaret etti
Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri ve New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj,'Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye’den geleceğine dair hislerim var.' dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi.
Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri ve New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj,"Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye’den geleceğine dair hislerim var." dedi.
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi.
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