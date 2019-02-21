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Muş'ta 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Muş'ta 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Durdurulan araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 6 parça halinde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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