Muş'ta 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Muş'ta 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Durdurulan araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 6 parça halinde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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