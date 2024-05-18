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Muş'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Muş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
Muş'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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Muş-Bitlis kara yolunun 40. kilometresindeki Altınova beldesi kavşağında Ali Rıza Akpolat yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil ile Şemdin Tulgar idaresindeki 07 N 3667 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali Rıza, Feride Ebrar, Yağmur ve Mehmet Hüseyin Akpolat ile Şemdin, Samet ile Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak'taki hastanelere kaldırıldı.

Şemdin, Samet ve Selcan Tulgar kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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