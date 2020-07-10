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Muş'ta 3 depoda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve malzeme bulundu

Muş merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat, silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 20:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 20:04
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Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgelerinde operasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başarılı operasyonlarda terör örgütüne ait tespit edilen 3 depoda makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11tüfek şarjörü, 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 büyük mutfak tüpü, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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