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Muş'ta acılı ailelerin DEM Parti binası önündeki eylemleri sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 13:24 - Güncelleme:
Muş'ta acılı ailelerin DEM Parti binası önündeki eylemleri sürüyor
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyledi.

Bugüne kadar oğlundan haber alamadığını ifade eden Koçhan, "Oğlum, ne bekliyorsun? Gelin teslim olun, yeter artık. Bu bizim davamız değil, İsrail'in, Amerika'nın davasıdır. Şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah ailelerine sabır versin." dedi.

Baba Halit Altun da 12 yıldır evlat hasreti çektiğini belirterek, "İnşallah hasretimiz sona erecek, çocuklarımız dönecek. Bütün dünya bunu gördü. Artık her şey bitti. Evinize gelin. Orada senin işin olmaz artık. Sesimi duyuyorsan dön gel. İnşallah her şey bitti. Devletimizin ve bu nöbetlerimizin sayesinde çocuklarımıza kavuşacağız." diye konuştu.

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