Muş’ta çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda, ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması, taşınması bulundurması' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘borçlunun ödeme şartını ihlali' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 3 ay 10 gün gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.