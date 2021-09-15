Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürüyor

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:04

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki Gülbahar Teker, gazetecilere, 5 aydır Muş'ta eyleme devam ettiğini söyledi.

Daha önce iki yıl Diyarbakır'da eylem yaptığını hatırlatan Teker, "Ben kimseden korkmuyorum, buradan da gitmeyeceğim. Bir çocuk dağda kalmayana kadar eyleme devam edeceğim" dedi.

Oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunan Teker, "Ben de, Ayşegül Biçer gibi eylem yapıyorum. Muhammet, gel teslim ol, ceza yok oğlum. Ben ve kardeşin Cuma hastayız, gel teslim ol. Anneni, babanı, kardeşini seviyorsan gelip teslim olursun. Devlette ceza yok, seni bekliyorum.'" diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız da çocuğunun 2015 yılında 15 yaşında okul okurken kaçırıldığını anlattı.

"Oğlum daha çocuktu. Kim çocuğumu kandırıp götürdüyse Allah onun işini rast getirmesin. Oğlumu istiyorum." diyen anne Naciye, "Osman sesimi duyuyorsan gel. Çok şükür Türk bayrağının altındayız. Devletimizden memnunuz ve özgürüz. Türkiye'de insanlık var ama dağda insanlık yok. Oğlumu kandırıp götürdüler. Oğlum çık gel sana sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kızı 2015 yılında dağa kaçırılan Süheyla Yenilmez ise "HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumu versinler. Sümeyye, beni duyuyorsan, sağsan gel yavrum. Ceza yok bir şey yok, gel ben senin arkandayım." dedi.