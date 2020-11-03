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Muş'ta elektrik akımına kapılan 25 koyun telef oldu

Muş'ta yağmurlu ve rüzgarlı havada kopan elektrik teli nedeniyle akıma kapılan 25 küçükbaş hayvan akıma kapıldı.

DHA03 Kasım 2020 Salı 16:21 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:21
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Olay, dün akşam Korkut ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle elektrik direğinden kopan tel, açık havada oluşturulan ağılın tel örgülerine çarptı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar, ıslak zemin nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden hayvan sahibi İzzettin Turan ile çocukları, hayvanları kurtarmak istedi. Ancak 25 koyun ve keçi telef oldu. VEDAŞ ekipleri hemen elektrik akımını kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün bölgeye gelerek, inceleme yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir, gerekli incelemeleri yaptıklarını, mağdur olan çiftçi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İzzettin Turan da yardım elini beklediğini belirtti.

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