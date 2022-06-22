Muş'ta evlat eylemi sürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, AA muhabirine, 62 haftadır bu eylemi sürdürdüklerini söyledi.

HDP'den çocuğunu isteyen Özcan, şöyle konuştu:

"HDP nasıl çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi, öyle de geri getirsinler. Çocuklar gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. HDP diyor 'Ben Kürt davası için mücadele ediyorum' ama bunların Kürtlerle ilgisi yok. HDP bizden ne istiyor. Asker ve polis senin benim oğlum. Biz de çocuklarımıza sesleniyoruz. Sesimizi duyuyorsanız hemen gelin. Gelin asker ve polisimize teslim olun. Biz burada mahvolduk. Kar kış demeden burada eyleme devam edeceğiz."

- "OĞLUM GEL DEVLETE TESLİM OL"

Anne Şahinaz Özcan da 5 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum gelene kadar burada eyleme devam edeceğim. Atilla benim sesimi duyuyorsan neredeysen gel devlete teslim ol. Senin orada işin yok. 5 yıldır acı çekiyorum." dedi.

Oğlunun Hasköy ilçesinden kaçırıldığını ifade eden baba İhsan Demir de "Bir yıldır burada eylem yapıyoruz. HDP ve PKK çocuklarımızı geri versinler." diye konuştu.