Muş'ta evlat eylemi yapan aile sayısı 13'e yükseldi

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:53

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 13 aile, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2014 yılında kaçırılan çocuğu için eyleme yeni katılan baba Mehmet Zeki Budak, gazetecilere, kendi hür iradesiyle eylemi desteklediğini söyledi.

Geçen yıl Diyarbakır'da eyleme katıldığını, bugün de burada olduğunu ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Çocuğum için buraya geldim. Burada herkese sesleniyorum, korkmayın, gelin kendi çocuğunuzu arayın. HDP Malazgirt teşkilatı, 21 Eylül 2014'te oğlumu dağa gönderdi. Ben 8 senedir oğlumu arıyorum. Onlardan oğlumu istediğim zaman hep dışlandım. Onlardan olmadığım için dışlandım. Biz Burdur'da çalışıyorduk. Çocuğumu evlendirmek için Malazgirt'e geldik ve 2 gün içinde oğlumu götürdüler. Bizim HDP ile bağımız yok. Biz Türk vatandaşıyız elhamdülillah. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Allah kimseyi devletsiz, bayraksız etmesin. Ben çocuğumu el bebek, gül bebek, yoksullukla büyüttüm, askere gönderdim. Benim oğlum hain değil, ben hain değilim."

- "HDP, PKK'NIN KOLUDUR"

"Benim oğlumu ne diye dağa gönderdiniz? Polisi mi, askeri mi öldürsün, kardeşi asker kardeşini mi öldürsün?" diyen Budak, şöyle devam etti:

"Edirne'den buraya güvenlik güçleri nöbet tutmaya geliyor, niye onu öldürsün? Niye silah veriyorsunuz ellerine? O asker kışın buzda, yazın sıcakta, çamurda nöbet tutuyor, benim ailem, namusum, şerefim, onurum ve bayrağım için. HDP demek PKK demek, HDP, PKK'nın koludur. HDP olmazsa PKK da olmaz. Bütün elemanları PKK'ya temin eden HDP'dir. 8 yıldır oğlumun sesini duymadım, ölüsü var mı yok mu bilmiyorum. Eğer öldürmüşlerse de oğlumun kemiklerini versinler."

2016 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan ise gün geçtikçe sayılarının arttığını belirtti.

Çocukları gelene kadar eylemi sürdüreceklerini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Seçimde onlara oy vermediğimiz için çocuğumu kaçırdılar. Çocuğumu HDP götürdü PKK'ya verdi. Bu Kürt davası değil, bunların Kürtlerle alakası yok. Sesimizi duyuyorsanız geri gelin. Orası bizim yerimiz değil, orası bizim toprak değil. Türk bayrağı altında yaşayanlar kardeşimizdir. HDP olmazsa PKK hiçtir. Her gün daha fazla oluyoruz. HDP ve PKK'dan korkmayın, kökü gitti, Allah'a çok şükür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun."

- "6 YILDIR ÇOCUĞUMUN HASRETİNİ ÇEKİYORUM"

Altı yıl önce çocuğu kaçırılan anne Naciye Sönmez Yıldız da "Ben oğlumu istiyorum. Osman oğlum neredeysen sesimi duyuyorsan gel. 13 aile burada toplandık, herkes çocuğunu istiyor. Benim oğlumu göndersinler. Oğlum küçüktü, 6 yıldır çocuğumun hasretini çekiyorum. Devlet sizin yanınızda, gelin, orada bir şey yok." dedi.

Ailelere, Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ve İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Fethi Ahmet Polat da destek verdi.