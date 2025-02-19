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Muş'ta ''evlat nöbeti'' sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Muş'ta ''evlat nöbeti'' sürüyor
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Oğlu için eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan, "Artık versinler çocuklarımızı, yeter. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Evlatlarımızın peşindeyiz. Yüreğimizdeki acı sizin yüreğinize de düşsün. Görün bakalım evlat acısı nasıl. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum, dön gel, yolunuz yol değil, kaçacak yeriniz kalmadı." dedi.

Oğlu Osman'a "teslim ol" çağrısında bulunan Naciye Sönmez Yıldız ise "DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın kimseye bir faydası yok. Gelin teslim olun. Ailenizin yanına gelin." diye konuştu.

  • DEM Parti
  • evlat nöbeti

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