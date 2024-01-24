İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2813
  • EURO
    33,0242
  • ALTIN
    1976.28
  • BIST100
    8050.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muş'ta evlat nöbetine devam aileler, HDP binası önünde eylemlerini sürdürmeye devam ediyor
Güncel

Muş'ta evlat nöbetine devam aileler, HDP binası önünde eylemlerini sürdürmeye devam ediyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Muş'ta evlat nöbetine devam aileler, HDP binası önünde eylemlerini sürdürmeye devam ediyor
ABONE OL

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Halit Altun, gazetecilere, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun 10 yıl önce HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını belirten Altun, "Çocuklarımıza kavuşmak için, HDP önünde evlatlarımız için nöbet tutmaya başladık. Evlatlarımızın sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Biz çocuklarımızı size mal etmeyiz. Bütün dünya bizi duysun, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Allah onları kahretsin." dedi.

Anne Ayten Koçhan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "2 yıldır eylemime devam ediyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Kar, kış, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum, gel teslim ol. Yılanın başı HDP'dir. Artık yeter, çocuklarımızı versinler. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. Evlat hasretine dayanamıyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.