29 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

29 Ekim 2025 Çarşamba 13:10
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
ABONE OL

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"ARTIK YETER YAKAMIZDAN DÜŞÜN"

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme oğlu için katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi.

"TESLİM OL VE BU SÜREÇTEN YARARLAN"

Eyleme devam edeceklerini belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, beni duyuyorsan gel teslim ol ve bu süreçten yararlan. Çektiğimiz hasret artık bitsin, gözümüz yollarda kaldı." dedi.

Oğluna "teslim ol" çağrısı yapan Halit Altun ise "Gelin bu süreçten siz de faydalanın. Bu kanunlardan faydalanın. Sana ve orada bulunan bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun." diye konuştu.

  • PKK Kaçırma
  • dem parti

