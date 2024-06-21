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Muş'ta feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 07:01 - Güncelleme:
Muş'ta feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
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Muş-Bitlis kara yolundaki Kültür Merkezi önünde sürücüleri öğrenilemeyen 33 ANM 709 plakalı hafif ticari araç ile 41 H 8832 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan Murat Özmen ile Mevlide Özmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Muş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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