İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muş'ta feci kaza: İşçi servisi şarampole devrildi
Güncel

Muş'ta feci kaza: İşçi servisi şarampole devrildi

Muş'ta işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA7 Şubat 2026 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Muş'ta feci kaza: İşçi servisi şarampole devrildi
ABONE OL

Muş'ta havalimanı yolu üzerinde işçileri taşıyan servis minibüsünün kaygan zemin nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, işçi servisi olarak kullanılan minibüs, havalimanı yolunda kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlarla hastaneye götürülürken, 2 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş'taki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • işçi servisi
  • şarampol
  • kaza

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.