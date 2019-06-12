Muş'ta FETÖ operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı
Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş devlet memurlarının da bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin adli mercilere sevk edildiği bildirildi.
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