Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş’ta FETÖ ve PKK operasyonu yapıldı

Muş’ta terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan birinin 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerinin ise 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.
 
Öte yandan, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan firari Bylock kullanıcısı bir şahıs da yakalanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA