Muş’ta FETÖ ve PKK operasyonu yapıldı
Muş’ta terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alındı.
- İHA
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan birinin 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerinin ise 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.
Öte yandan, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan firari Bylock kullanıcısı bir şahıs da yakalanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
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