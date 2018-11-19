Muş’ta FETÖ ve PKK operasyonu yapıldı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan birinin 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerinin ise 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan firari Bylock kullanıcısı bir şahıs da yakalanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.