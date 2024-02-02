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  • Muş'ta hemzemin geçitte trenin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Güncel

Muş'ta hemzemin geçitte trenin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Muş'ta hemzemin geçitte trenin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
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Tandoğan köyü mevkiindeki hemzemin geçitte, Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tıra, Bitlis istikametine giden tren çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayatını kaybedenler de hastane morguna götürüldü.

Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

Kazada tırdaki birçok büyükbaş hayvan telef oldu.

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