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Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında başlayan husumet barışla sonlandırıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, aile fertleri birbirleriyle kucaklaşarak barıştı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
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Sultanlı köyünde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişinin yaralanması sonucu husumet başladı.

Söz konusu husumetin sonlandırılması için Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, bölgenin ileri gelenleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesiyle Sultanlı köyü camisinde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, aile fertleri birbirleriyle kucaklaşarak barıştı.

Programda konuşan Koşansu, husumetin bitirilmesi ve barışa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Barışların kalıcı olmasının önemli olduğunu belirten Koşansu, "Barışlarla acıları hafifletmek, bu acıların gelecekteki nesillere, özellikle olaylarla alakası olmayan gençlerimize, çocuklarımıza miras kalmasını önlemek amacıyla bu programı çok önemsiyorum. Köyümüzün, ilçemizin huzuru, güvenliği, asayişi yönünden bu tarz barışlar çok önemlidir." diye konuştu.

Müftü Gündüz de kardeşler arasında barışın yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

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