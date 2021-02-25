Muş'ta karbonmonoksit faciası: Anne ve 9 çocuğu hastanelik oldu

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:54

İlçenin Şehitler Mahallesi'nde 9 çocuğuyla sobalı evde yaşayan Esmer Gündoğdu, sabah uyandığında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Servis'i aradı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen anne ve 9 çocuğunu ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gündoğdu, AA muhabirine, 13 yıl önce eşinin vefat ettiğini, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesini verdiğini belirtti.

En büyük oğlunun epilepsi hastası olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Çok zor şartlar altında çocuklarımı büyütmeye çalıştım. Akşam sobayı yaktım. Hava soğuk olduğu için kömür atmıştım. Sabah kalktığımda boğazım yanıyordu. İçeride kömür kokusu vardı. Hemen 112'yi aradım. Gelip bizi hastaneye götürdüler. Allah razı olsun." dedi.