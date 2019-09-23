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Muş'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MUŞ'ta hava destekli 'Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serdal Uyanık' operasyonunda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi.

  • DHA
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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda, Muş'un güneyindeki Şenyayla bölgesinde 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince icra edilen yakın hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serdal Uyanık operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandı. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
 
Teröristlerin yanında kalaşnikof piyade tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörleri ve şarjör kütüklükleri ile çok sayıda silah mühimmatı, el bombaları, el dürbünleri, dürbün lensleri, güneş paneli, gıda ve yaşam malzemeleri bulundu. Bulunan mühimmat ile diğer eşyalara el konuldu.
 
Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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