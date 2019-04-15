Muş'ta Roma ve Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 13 Nisan'da Malazgirt ilçesinde zanlılara ait 2 adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramada şüphelilere ait otomobilde Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 12,5 santimetre uzunluğunda oksitlenmiş metal kama, 2 Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen hilal şeklinde uçları yılan figürlü bilezik, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğunda 9 santimetre genişliğinde savaş arabası figürlü metal heykel, Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen metal yüzük, gümüş renginde, üzerinde sembol ve figürler bulunan 3 metal bilezik, 2,5 santimetre uzunluğunda bronz hayvan figürlü obje, 8 santimetre uzunluğunda kuş figürlü toprak obje, 8 santimetre uzunluğunda keçi figürlü toprak obje, 4,5 santimetre uzunluğunda metal kadeh, 22 santimetre uzunluğunda beyaz renkli toprak, insan figürlü heykel ele geçirilmiştir."

Açıklamada bir şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.