11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8048
  • 6,5646
  • 240.372
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş'ta Roma ve Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Roma ve Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 13 Nisan'da Malazgirt ilçesinde zanlılara ait 2 adreste arama yapıldığı belirtildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramada şüphelilere ait otomobilde Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 12,5 santimetre uzunluğunda oksitlenmiş metal kama, 2 Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen hilal şeklinde uçları yılan figürlü bilezik, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğunda 9 santimetre genişliğinde savaş arabası figürlü metal heykel, Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen metal yüzük, gümüş renginde, üzerinde sembol ve figürler bulunan 3 metal bilezik, 2,5 santimetre uzunluğunda bronz hayvan figürlü obje, 8 santimetre uzunluğunda kuş figürlü toprak obje, 8 santimetre uzunluğunda keçi figürlü toprak obje, 4,5 santimetre uzunluğunda metal kadeh, 22 santimetre uzunluğunda beyaz renkli toprak, insan figürlü heykel ele geçirilmiştir." 

Açıklamada bir şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Fethiye'de paraşüt faciası

Fethiye'de paraşüt faciası

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı

Rus enerji devinden 'Akkuyu NGS' açıklaması

Rus enerji devinden 'Akkuyu NGS' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Derbiden en çarpıcı kareler

Derbiden en çarpıcı kareler

Pamukkale yolunu kapattılar!

Pamukkale yolunu kapattılar!

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA