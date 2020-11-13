Muş'ta sahte dezenfektan operasyonu: 18 bin litre ele geçirildi

AA 13 Kasım 2020 Cuma 15:24 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:24

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İzmir'den Muş'a sahte dezenfektan getirileceği bilgisinin alınması üzerine, 11 Kasım saat 23.00 sıralarında Karlıova-Varto kara yolu Çaylar mevkisinde durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."