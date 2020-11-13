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Muş'ta sahte dezenfektan operasyonu: 18 bin litre ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Muş'ta bir tırda arama gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 15:24 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:24
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İzmir'den Muş'a sahte dezenfektan getirileceği bilgisinin alınması üzerine, 11 Kasım saat 23.00 sıralarında Karlıova-Varto kara yolu Çaylar mevkisinde durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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