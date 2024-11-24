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Muş'ta 'su kuyusu' cinayeti: Ölü ve yaralılar var

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Dokuzpınar köyünde, su kuyusu nedeniyle iki kardeş arasında başlayan tartışma, amcanın da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

IHA24 Kasım 2024 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Muş'ta 'su kuyusu' cinayeti: Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgilere göre kavga, ilçeye bağlı Dokuzpınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde iki kardeş arasında su kuyusu yüzünden bir gün önce tartışma çıktı. Bugün akşam saatlerinde amca E.A. ile yeğenleri Y.A. ve M.Ş.A. arasında tekrar aynı mesele yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı kavgada Y.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.A ve M.Ş.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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