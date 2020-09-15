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Muş'ta terör örgütü PKK ve iş birlikçilerine operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta terör örgütü PKK ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

AA15 Eylül 2020 Salı 23:11 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:11
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezi ile Varto ve Bulanık'da gerçekleştirilen operasyonda, "silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek" suçundan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına için de çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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