Muş'ta yıldırım can aldı: Genç çoban hayatını kaybetti

Muş'un Güzeltepe Mahallesi kırsalında koyun otlatan 34 yaşındaki Ömer Aktaş, yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

IHA29 Ekim 2025 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Muş'ta yıldırım can aldı: Genç çoban hayatını kaybetti
Muş'un Güzeltepe Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada yıldırımın isabet ettiği çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun otlatan Ömer Aktaş'a (34), sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

