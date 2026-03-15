İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Muş'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 25 yaşındaki Hakan Özdemir, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

15 Mart 2026 Pazar 15:31
ABONE OL

Merkeze bağlı Üçevler köyünde rahatsızlanan Özdemir'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Köye yönlendirilen sağlık ekipleri, kapalı yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, 2,5 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Hasta, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muhtar Mehmet Beşir Polat, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

  • hakan özdemir
  • köy yolu kapanması
  • hastaneye ulaştırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.