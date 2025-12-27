İSTANBUL 6°C / 4°C
  Muş'ta zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Muş'ta zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Muş-Bulanık karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 18:33
Muş'ta zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Kaza, Muş-Bulanık yolunun Karakale köyü girişi Yıldızlar Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • zincirleme trafik kazası
  • yaralı

