Mustafa Candaroğlu mazbatasını aldı

AK Parti'nin Arnavutköy Belediye Başkan adayı olan Mustafa Candaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 42'lik bir oy oranıyla Arnavutköy Belediye Başkanı seçildi. Mustafa Candaroğlu, seçimin ardından Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Mazbatasını alan Mustafa Candaroğlu'na yüzlerce vatandaş eşlik etti.

Törende konuşan Mustafa Candaroğlu, "Bu sürecin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 15 yıldır burada nasıl dostluk ve kardeşlik içinde yaşadıysak, bundan sonraki süreçte de sizlerin yüzlerinizi yere eğdirmemek için gayret edeceğiz" dedi.

Ayrıca, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından Arnavutköy Şehir Parkı'nda teşekkür iftarı düzenlendi. Binlerce Arnavutköylü vatandaşın katıldığı iftar programında gerçekleştirilen yemin töreninde, Mustafa Candaroğlu ve Meclis Üyeleri, görevlerini dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak yapacaklarına dair yemin etti.

Mustafa Candaroğlu, halkın yoğun ilgisi altında gerçekleşen iftar programında yaptığı konuşmada, "Bugün, Arnavutköy'ün geleceği için birlikte yola çıktık. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyorum" dedi.