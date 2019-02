Mustafa Denizli'den Diagne itirafı

İkinci yarıya kötü başlayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli basın toplantısında konuştu.

İşte Denizli'nin sözleri:

Hedefimiz Avrupa'ydı ama ikinci yarıya kötü başladığımız için bu hedefimizde bir sendeleme yaşıyoruz. Şu anda sendeleme dönemindeyiz. Bu camiaya ve yönetime olan inancım ve güvenim ilk gün neyse bugün de odur. Puan olarak bakacak olursak yaklaşık 4-5 puan hedefimizin gerisinde kaldık. Önümüzdeki uzun süreç bunları telafi etmek için yeterli bir süreçtir. Kendi içimizdeki değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Devre arasında yapabileceğimiz en iyi hamleleri yaptık ve bugüne kadar oynadığımız lig ve kupa maçları baz alınacak olursa bir tek Alanyaspor maçında istediğimiz oyunu ortaya koyduk.

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Önümüzdeki süreç zorlu bir süreç. Ligdeki puan durumu belli. Yukarısı ve aşağısı hedefleri için mücadele ediyor. Bu mücadelenin içinde biz de varız. Aşamayacağımız zorluklar değil. Bu süreci aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Aramıza yeni katılan arkadaşların hepsi genç. Kısıtlı bir kadromuz vardı ve uzun vadede kalıcı transferler yaptık.

Kalan haftalarda her şeyimiz ortaya koyacağız. Her takım zaman zaman bu sıkıntıları yaşar. Yurt için ve yurt dışında da sıkıntı çeken takımları görüyoruz. Futbolun doğasında olan her şeyi yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz.

Bu kulübün başarısı için tüm ekiple her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak beklentilere bu bölüm itibarıyla cevap veremedik ama bu takımın neler yapabileceğini bu ülke futbolseverleri biliyor. Sıkıntılı dönemi hep birlikte aşacağız. Bu takıma olan güvenimiz herhangi bir sekteye uğramamıştır.

"İnşallah düşüncelerimizi sahada gerçekleştiririz"

Hafta sonu çok değerli bir rakibimiz olan Galatasaray'la karşılaşacağız. İnşallah bu maçla ilgili düşüncelerimizi sahada gerçekleştiririz.

"Diagne'nin ayrılması travma yaratmış olabilir"

Çok ufak da olsa Diagne'nin ayrılması travma yaratmış olabilir. Gol sıkıntısı çekerseniz ilk gündeme gelecek olan konuda oyuncunun ayrılmasıdır ama takımın menfaatleri doğrultusunda kararlar verilir. Takım için ileriye dönük olumlu yansımalar için kararlar verilir. Diagne'nin satılması da bu şekildeydi.