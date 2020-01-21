Mustafa Koç ne zaman öldü, neden öldü? Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç 4. yılında anılıyor!

21.01.2020 12:10 - Güncelleme: 21.01.2020 12:10

Mustafa Koç ne zaman öldü, neden öldü? Mustafa Koç kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mustafa Koç 4. yılında anılıyor. Geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ocak 2016 Perşembe günü hayata veda eden ünlü işadamı Mustafa Koç hakkında araştırmalar hız kazandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç, 1960 Ankara doğumludur. Rahmi M. Koç’un en büyük oğlu olan Mustafa Koç, Koç Holding’in 3. Kuşak üyesidir. Mustafa Koç hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

MUSTAFA KOÇ NE ZAMAN ÖLDÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ocak 2016 Perşembe günü hayata veda eden ünlü işadamı Mustafa Koç 4. yılında anılıyor.

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Koç tam adıyla Mustafa Vehbi Koç (29 Ekim 1960, Ankara - 21 Ocak 2016, İstanbul), Türk iş insanı. 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Mustafa Koç 29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yılları arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

Çalışma hayatına 1984'te TOFAŞ’ta müşavir olarak başladı. Ram Dış Ticaret'te satış müdürlüğü ve satış genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1992'den itibaren Koç Holding'de başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürüttü. 4 Nisan 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı babası Rahmi Koç'tan devraldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında Finlandiya'nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu.[1] İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı.[2][3] Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu. Ali Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı.

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 32. sırada yer aldı.

21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde 55 yaşında hayatını kaybetti. 24 Ocak 2016'da Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hakkında "Hayaller Hatıralar" adlı bir belgesel bulunmaktadır.

Aldığı Ödüller

2005 yılında İtalya Hükümeti tarafından düzenlenen Cavalliere D’Industria nişanına layık görülmüştür. Ünlü işadamı ayrıca Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyeliğinde bulunmuştur. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren bu kuruluş, World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ve BNP Paribas gibi üst düzey kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir.

Caroline Giraud ile evlidir. Esra ve Aylin adında iki kız çocuğuna sahiptir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Üyelikleri:

-İstanbul Sanayi Odası üyesi,

-TÜSİAD üyesi,

-DEİK üyesi,

-Young Presidents Organization (YPO) üyesi,

-İstanbul Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı,

-1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi,

-East West Institute Üyesi

Mustafa Koç kitapları

-Küresel Gıda Düzeni Kriz Derinleşirken

-Persenk / Persenk Açıklaması

-Karapara