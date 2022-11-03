Mustafa Ömer Yangın: Danilo Şef'in adını patlıcan tavaya verdik

1942 yılından bu yana hizmet veren Hacı Ahmet Malatya Sofrası, Malatya lezzetlerini 20 yıldır İstanbullulara sunuyor. 6 senedir Maslak'ta bulunan 42 Maslak Plaza'nın içinde bulunan restoranın işletmeciliğini, dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Ömer Yangın yapıyor. Malatya'nın çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu dile getiren Mustafa Ömer Yangın, şehrin lezzetlerinin İstanbul'da da çok sevildiğini söylüyor: "Analı kızlı çorbadan kiraz yaprağı sarmasına, haşlama içli köfteden kebaplarımıza tüm lezzetlerimizi bir yiyen, restoranımıza mutlaka bir daha geliyor. Malatya mutfağı tanıtım konusunda biraz geri kalmış olsa da lezzetlerimizi beğenmeyenle ben henüz karşılaşmadım."

MALATYA'NIN İMZA YEMEĞİ

Mustafa Ömer Yangın, Malatya'nın meşhur patlıcan tavasının dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'dan da tam not aldığını belirtiyor: "Patlıcan tava, Malatya'mızın imza yemeklerinden. Danilo Şef de 'Türkiye'de yediğim en güzel yemek' demişti. Zaten onun bu açıklamasının ardından yemeğin adı değişti, 'Danilo tava' oldu. Kuzu etiyle yaptığımız bu yemeği taş fırında 16 saat kadar pişiriyoruz."

DANİLO ŞEF BÖYLE ANLATMIŞTI

Danilo Zanna, Malatya seyahatinde ilk kez yediği patlıcan tavayı ne kadar beğendiğini katıldığı bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Türkiye'de en güzel yemeği Malatya'da yedim. Oraya giderken bir köy duyduk; Yeşilyurt. Gezdik, restoran bulamadık. Bizi kasaba gönderdiler. Kasap bize bir tepsi patlıcan yemeği verdi ve bizi fırına gönderdi. Gittik, fırın yemeği pişirdi. Yedik ama yok böyle bir şey!"