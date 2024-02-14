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  • Mustafa Sarıgül de CHP yönetimine bayrak açtı: Yanlıştan dönün
Güncel

Mustafa Sarıgül de CHP yönetimine bayrak açtı: Yanlıştan dönün

Gürsel Tekin'in istifasının ardından CHP'de sular durulmuyor. Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tekin'in istifasıyla ilgili CHP yönetimine tepki gösterdi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 08:18 - Güncelleme:
Mustafa Sarıgül de CHP yönetimine bayrak açtı: Yanlıştan dönün
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Sarıgül, istifa eden Tekin'e de arka çıktı.

"HERKESİ BU YANLIŞTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUM"

Sarıgül paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız', iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, 'az olsun benim olsun' mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, 'giderse gitsin' denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum.

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