CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında, CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" cevabını vermişti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TV 100 canlı yayınında, CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyuran Özel'in açıklamalarını değerlendirdi.

SARIGÜL: DELEGELERİN EVLERİNE GİDEREK, KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİYE GEREKLİ OLDUĞUNU ANLATIRIM



Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması durumunda Özel'in aleyhinde çalışacağını belirten Sarıgül, "Ben tarafım, öyle bir yarış olduğu zaman 950 tane delegenin evlerine giderek, Genel Başkan'ın partiye gerekli olduğunu anlatırım" dedi.

CHP'nin her zamankinden daha fazla Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığından ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır. Ben gücü önce Allah'ım sonra da kendi kişiliğimden alırım. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben ne söylüyorsan doğru söylüyorum. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum, bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor. Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; 'Ben genel başkan adayımım' diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu'nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var." ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mansur Yavaş'ın rozetsiz adaylık açıklamasına ben üzüldüm. Çünkü bir siyasi partiden adaysanız o rozet sizin için gururdur. Siz seçime girdiğiniz partinin rozetini taşımazsanız bunu doğru bulmam.

Zaman zaman bu hataları hep yaptık. Belediye Başkanı olduğum dönemde 3 tane arkadaş atadım ve o 3 arkadaşın dışında danışman atamadım. Danışmanlık müessesesini doğru bulmuyorum. Sorumluluk, genel başkanımıza o arkadaşı önerenlerde.