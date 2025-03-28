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Mustafa Varank gençlerle sahur yaptı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, gençlerle sahur yaptı.

AA28 Mart 2025 Cuma 07:05 - Güncelleme:
Mustafa Varank gençlerle sahur yaptı
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Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen programda Varank, gençlere ekmek arası köfte ve kokoreç ikram etti. Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen de katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Varank, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kokoreç ile sahur olur mu?" diye kendisine sorular yöneltildiğini aktaran Varank, "Burada mekanın sahibi arkadaşımız var. O yıllardır burada bu mekanın sahibi. Ankaralılar gerçekten burayı hem iftarda hem de sahurda gelip deneyimliyorlar. İnşallah çok güzel bir şekilde sahurumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot çağrılarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bir siyasi partinin, Türkiye'nin yerli ve milli markalarıyla uğraşarak nasıl bir netice elde edeceğini gerçekten anlayamıyorum. Ama milletimiz feraset sahibidir. Bu boykot çağrılarının ne manaya geldiğini bizim milletimiz gayet iyi değerlendirir ve buna göre hareket eder. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl ters döneceğini de görmüş olacağız."

Varank, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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