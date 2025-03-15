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Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo Zanna, koruma altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu
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Şef Danilo'nun Bursa'daki restoranında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde koruma altındaki 50 çocuk için iftar programı düzenlendi.

Varank ve il protokolünün de katıldığı programda çocuklar, iftar programının ardından Danilo Şef ile mutfağa girip pizza pişirdi.

Danilo Şef ile ramazan ayından önce bu akşamla ilgili istişarede bulunduklarını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Şefimiz beni ramazandan önce aradı ve 'Ben Türkiye'de yaşayan bir İtalyan şef olarak, ramazan ayında Türk milletine, buradaki insanlarımıza bağlılığımı, onlara sevgimi göstermek için bir iftar daveti vermek istiyorum.' dedi. Bu akşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda kalan biricik evlatlarımızı, yavrularımızı iftar sofrasında misafir etti. İtalyan bir şef olarak Türk milletinin ve Türk ailelerinin gözünde ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Kendi çocuklarım onu çok seviyor, Türk milleti onu çok seviyor. Bu akşam çocuklarımızla nasıl ilgilendiğini gördüm. Neden milletimizin bir İtalyan şefi bu kadar sevdiğini ben bizzat yaşamış oldum."

Varank, İtalyan şef Danilo Zanna'nın ramazanın iklimine uygun şekilde misafirlerini en güzel şekilde ağırladığını belirtti.

- "ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDE BIRAKTIĞI TEBESSÜM, HER TÜRLÜ LEZZETİN ÜZERİNDE"

Danilo Zanna'nın iftar programının örnek olması gerektiğini belirten Varank, "Bu birlikteliği ve dayanışmayı, ramazan ayının bu iklimini herkese göstermek ve yaşatmak önemli. Elbette şefimizin yemek lezzetleri güzel ama o çocuklarımızın yüzünde bıraktığı tebessüm, her türlü lezzetin üzerinde." dedi.

Şef Danilo Zanna da iftar sofrasını paylaşmanın kendisi için büyük onur olduğunun altını çizerek, "Çocuklara güzel bir gece yaşatabildiysek bu, zaten benim için en büyük hediye. Bu, büyük bir onur. İftar bu demek, birlikte olmak, paylaşmak, aynı sofrada oturmak, zor bir günden sonra ve o zorlukları aslında birlikte unutmak. Çok güzel ve bereketli bir şey paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu'nun da katıldığı iftar programında hazır bulunan Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak ve futbolcular Muhammet Demir ile Musa Çağıran, şef Danilo'ya Bursaspor forması hediye etti.

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