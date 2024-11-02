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Mustafa Varank kaza geçirdi: İşte o anlar

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın içerisinde bulunduğu test aracı kaza yaptı. O anlar ise araç içerisinde bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 21:11 - Güncelleme:
Mustafa Varank kaza geçirdi: İşte o anlar
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Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Varank, büyük bir kaza atlattı. Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank'ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan anlar ise kameralara yansıdı. Milletvekili Varank soğukkanlılığını koruyup, "Bir şey yok, ben iyiyim" diyerek yanındakilerin sakin kalmasını sağladı.

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