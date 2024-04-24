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  • Mustafa Varank'tan Deniz Zeyrek'e rest: Haysiyetin varsa yayınla
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Mustafa Varank'tan Deniz Zeyrek'e rest: Haysiyetin varsa yayınla

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank hakkındaki 'havuzlu villa' iddialarının üzerinden 2 gün geçti. Varank, Zeyrek'e yönelik meydan okumasını yineledi. Daha önce Zeyrek'e 'Elimde görüntüler var' dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim.” çağrısında bulunan Varank, 'Çağrımın üzerinden 2 gün geçti, haysiyetin varsa yayınla.' sözleri ile yeniden meydan okudu.

24 Nisan 2024 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
Mustafa Varank'tan Deniz Zeyrek'e rest: Haysiyetin varsa yayınla
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Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın tripleks villa yaptırdığı ve havuzlu villa aldığını iddia etti.

Varank, iddiasıyla ilgili belge ve görüntülerin olduğunu öne süren Zeyrek'e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Zeyrek'in iddialarının tamamen asılsız olduğunun altını çizen Mustafa Varank, iddialarını ispatlaması halinde tüm görevlerinden istifa edeceğini duyurdu.

2 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN ZEYREK BİR KANIT GÖSTEREMEDİ

Varank, yaptığı meydan okuma sonrası Deniz Zeyrek'in herhangi bir kanıt gösterememesi dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden Zeyrek'e çağrısını yineleyerek "Çağrımın üzerinden 2 gün geçti ama lafının arkasında durmak, öyle TV ekranlarından iftira atmak kadar kolay değil. Tekrar söylüyorum, azıcık haysiyetin varsa yayınla da herkes görsün." sözlerine yer verdi.

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