13 Ekim 2025 Pazartesi
  Mustafa Yavuz, Özgür Özel'e seslendi: Kaç dolar verirsem CHP'den ihraç edilmem?
Mustafa Yavuz, Özgür Özel'e seslendi: Kaç dolar verirsem CHP'den ihraç edilmem?

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mustafa Yavuz, CHP'den ihraç edilmek için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yavuz, sosyal medyada ihraç celbini paylaşıp, “Özgür Özel sana kaç dolar verirsem beni ihraç etmezsin?” notunu düştü.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 07:59 - Güncelleme:
CHP'de yolsuzluğa bulaşan isimler partide korunurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bir bir ihraç ediliyor. CHP'den ihraç edilmek için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Mustafa Yavuz da sosyal medyada ihraç celbini paylaşıp, "Özgür Özel sana kaç dolar verirsem beni ihraç etmezsin?" notunu düştü.

CHP Genel Merkezi, parti içi muhalefete dönük tasfiye adımlarını atmaya devam ediyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığını koruyan isimlerden Gazeteci Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'den ihraç edilmek için Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini bildirdi.

Parti tarafından kendisine gönderilen ihraç edilme celbini de paylaşan Yavuz, paylaşımına "Özgür Özel sana kaç dolar verirsem beni ihraç etmezsin?" notunu da düştü.

Yavuz'un ihracı için YDK'ya sevk kararı 15 Eylül'deki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alındı.

Kararda, Yavuz'un parti disiplinini zedeleyen eylemler nedeniyle 'tedbirli' olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK'na sevk edildiği ifade edildi. Yavuz'a yazılı savunması için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre tanındı.

